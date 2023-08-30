Водителям в РФ рассказали, как их жизнь изменится с 1 сентября 2023

С 1 сентября 2023 года в РФ вступает в силу обновленный список условий, при которых эксплуатация автомобиля запрещена. Нарушителям грозит штраф.

Так, запрещено использование несезонных шин, установка любых предметов на лобовом стекле, ограничивающих обзор. Поводом для штрафов станет неисправная ABS. Поломку антиблокировочной системы тормозов будут определять по пиктограмме на приборной панели. Кроме того, использующих несезонные шины водителей тоже накажут штрафом. Запрет на несезонную резину не распространяется на «липучки» - зимние шины без шипов. Водителям грузовиков N2 и N3 или автобусов M2 и М3 без зимних шин в зимнее время необходимо иметь цепи противоскольжения.

Автолюбители, у которых световые приборы не функционируют должным образом либо сильно загрязнены, подвержены риску получения штрафа. С 1 сентября запрещено применение источников света в фонарях и фарах, класс которых не соответствует классу, который предусмотрен в эксплуатационной документации.