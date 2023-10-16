Жители Москвы возмутились огромными счетами за коммуналку

Жители Москвы возмутились ограмными счетами за коммуналку. Их переселили по программе реновации в новое жилье на Радужной 3 месяца назад.

Это жесть. Все соседи по дому удивляются выкаченным счетам за оплату, за отопление, которого до сих пор нет, за воду, которая едва течет у нас, — жалуется порталу MSK1.RU местный житель.

Так, за 3 месяца в 2-комнатной квартире мужчине выставили счет на сумму 52 тысячи рублей.

Очевидно, что ценник невменяемый. Как можно в таких условиях жить — непонятно. Якобы это улучшение условий жилья, но тебя уплотнили, отобрали зеленую зону, заставили платить огромные деньги, — добавил читатель.

При попытках разобраться житель обратился в управляющую компанию — «Жилищник». Однако там ответили, что необходимо обратиться в МФЦ, а уже оттуда его отправили назад в «Жилищник».