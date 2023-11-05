Сбежавший из Волгограда пожарный рассказал, как стал звездой сериалов в России

Владимир Бутенко родился и вырос в одной из провинций Волгоградской области. Актер рассказал о пути к славе в кинематографе. За короткое время карьеры снялся в 100 проектах.

Несмотря на скромные корни, артист смело заявил о себе. На экранах он играл как шикарных мачо, так и злобных богачей. В 33 лет года Владимир решил бросить работу пожарного и отправился покорять столицу. Переезд в Москву для Бутенко стал неизбежным шагом для того, чтобы осуществить детскую мечту.

Актер постоянно обучался и развивал свои навыки. Постепенно его талант и напористость заметили, и Владимир стал получать много предложений о работе в кино и на ТВ.