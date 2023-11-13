Сериал «Спрут»: кого на самом деле любит комиссар полиции Коррадо Каттани

Сериал «Спрут» о борьбу комиссара Коррадо Каттани с мафией не оставил равнодушными советских зрителей. Многим не дает покоя, кого на самом деле любил главный герой.

Актер Микеле Плачидо снялся в 150 фильмах. 13 проектов он снял сам. В сериале Каттани любил многих женщин. В реальной жизни происходило примерно то же. Однако теперь артист счастлив в третьем браке. Его супругой является актриса Федерика Винченти. Женщина моложе мужа на целых 37 лет. У пары подрастает общий сын.

Кроме того, у Микеле есть четверо детей. Двое сыновей и дочь родились в предыдущем браке с Симонеттой Стефанелли. Также у Плачидо есть внебрачный сын.