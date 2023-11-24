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Нино Нидидзе призналась, что не спит ночами из-за тяжелой болезни сына

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Нино Нидидзе призналась, что не спит ночами из-за тяжелой болезни сына
Знаменитости
Источник фото: @ninosha13

Нино Нинидзе часто делится контентом, в котором участвует её ребенок. Недавно артистка опубликовала видео с милыми кадрами подросшего наследника. В ролике она сообщила о том, что Саша вновь болеет. Мальчик при этом предстал в кадре перед зрителями, а его тело украшали белые «горошинки«. С веселым настроением звезда попросила сына рассказать, чем же он сейчас болеет. В ответ Саша заявил, что страдает от »новогодней болезни». Нино в шутку поздравила его с предстоящим днём рождения, который он отпразднует 13 декабря.

Виной всему ветрянка 

Некоторое время спустя Нинидзе поделилась видео, где ее сын занимается творчеством. Пошутив, Нино снова спросила, зачем он целую ночь играл в снежки. Мальчик ответил, что виной всему ветрянка, что вызвало смех у звездной мамы. Актриса пожаловалась, что из-за болезни сына ей трудно было хорошо выспаться, добавив с иронией, что она уже нормально не спит третью или четвертую ночь.

Информационное агентство «Informing»

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