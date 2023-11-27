Информинг » Знаменитости » Певец SHAMAN рассказал правду о романе с Екатериной Мизулиной: «Фантазируйте дальше»

Певец SHAMAN рассказал правду о романе с Екатериной Мизулиной: «Фантазируйте дальше»

Image 16+
Певец SHAMAN рассказал правду о романе с Екатериной Мизулиной: «Фантазируйте дальше»
Знаменитости
Источник фото: @shaman.me

Певец SHAMAN (настоящее имя артсита Ярослав Дронов) заявил в интервью порталу NEWS.ru, что у него с Екатериной Мизулиной сложились прекрасные отношения и он недавно даже подарил ей букет цветов.

Их общение видно по совместно опубликованным видео

Как подчеркнул популярный испонитель, их общение видно по совместно опубликованным видео. Относительно слухов о якобы романе между ними, певец посоветовал репортерам и поклонникам фантазировать дальше и не предоставил никаких дополнительных комментариев.

«Мы с ней прекрасно общаемся. Это можно увидеть по видео, которые публикуем. На этом все», — сказал SHAMAN.

Информационное агентство «Informing»

Янина Студилина не смогла спрятать нового бойфренда от журналистов: Выяснилась личность избранника разведенной актрисы

Янина Студилина не смогла спрятать нового бойфренда от журналистов: Выяснилась личность избранника разведенной актрисы

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Лента
На декабрьской афише «Главного Новогоднего Концерта» в Москве заявлена Кристина Орбакайте: мнения россиян разделились

Сегодня, 19:03

Это не шутки: сильно располневшая ведущая Первого канала Ирена Понарошку сделала заявление о беременности

Сегодня, 18:38

Бывшая жена Стаса Пьехи пожаловалась, что артист мало видится с единственным 9-летним сыном Петром

Сегодня, 18:13

Пользователи впервые увидели 10-месячную дочь-красотку Романа Архипова: светлые волосы и большие глаза

Сегодня, 17:53

Распутина проболаталась о романтических интрижках с Киркоровым: «Будет самоубийством»

Сегодня, 15:28

Умер в 38 лет: скоропостижно скончался звезда сериалов «Невский» и «Высокие ставки» Евгений Шепелевич

Сегодня, 15:28

«Ужасно сохнут»: 40-летний певец Сергей Лазарев пожаловался на проблемы со связками

Сегодня, 13:58

Пугачева объяснила, почему 56-летний Киркоров никогда не жениться: «Такой второй, как я, нет»

Сегодня, 13:28

Российские магнаты честно рассказали, почему избегают молодого мужа Аллы Пугачевой

Сегодня, 13:18

Отец Жанны Фриске ответил Маше Распутиной, которая хаяла его дочь: «Очень большого мнения о себе»

Сегодня, 12:38

Стройные ноги матери Стаси Милославской не дают покоя молодым подписчицам: «Как девочка»

Сегодня, 12:23

Тайный корпоратив: София Ротару обидела олихархов из Рублевки, отказавшись от их денег

Сегодня, 11:58

Клара Новикова не захотела отрекаться от Украины после скандала с сине-желтым флагом на концерте в Москве

Сегодня, 11:28

Блогершу Виолетту Чиковани экстренно прооперировали в Москве: едва не лишилась пальца

Сегодня, 11:28

Певец Сергей Лазарев сознался в неприятностях, связанных со здоровьем: «Ужасно сохнут»

Сегодня, 11:13

Житель США потребовал убрать Надю из фильма «Ирония судьбы»: Во всём виновата женщина

Сегодня, 10:08

Стало известно, кто прятался в образе Железного Дровосека в шоу «Аватар»

Сегодня, 09:58

Юморист Галыгин сделал откровенное заявление на YouTube: «Безумно тяжело»

Сегодня, 09:53

Установили, как живет звезда «Бригады» Дмитрий Дюжев после многочисленных скандалов

Вчера, 23:03

Жители Ярославля назвали Сергея Лазарева «сумасшедшим» — певец устроил настоящий фурор на концерте

Вчера, 21:48

Новости партнеров
2023
ru-RU