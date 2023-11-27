Певец SHAMAN рассказал правду о романе с Екатериной Мизулиной: «Фантазируйте дальше»

Певец SHAMAN (настоящее имя артсита Ярослав Дронов) заявил в интервью порталу NEWS.ru, что у него с Екатериной Мизулиной сложились прекрасные отношения и он недавно даже подарил ей букет цветов.

Их общение видно по совместно опубликованным видео

Как подчеркнул популярный испонитель, их общение видно по совместно опубликованным видео. Относительно слухов о якобы романе между ними, певец посоветовал репортерам и поклонникам фантазировать дальше и не предоставил никаких дополнительных комментариев.

«Мы с ней прекрасно общаемся. Это можно увидеть по видео, которые публикуем. На этом все», — сказал SHAMAN.