«Без фильтров и ретуши»: Невеста рэпера Тимати похвасталась безупречным лицом без макияжа

Невеста популярного рэпера Тимати похвасталась новым фото. На снимке Валентина Иванова показала свое лицо без макияжа или фильтров. Фотографию девушка опубликовала в своей социальной сети.

В новом кадре Валентина позирует в ванной комнате. Она распустила волосы.

Она в последнее время крайне редко использует тональный крем

Как отметила сама Иванова, она в последнее время крайне редко использует тональный крем.

«Иногда я пользуюсь консилером. Однако только в том случае, если появляются покраснения или прыщики», — написала под опубликованным снимком девушка.