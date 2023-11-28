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«Без фильтров и ретуши»: Невеста рэпера Тимати похвасталась безупречным лицом без макияжа

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«Без фильтров и ретуши»: Невеста рэпера Тимати похвасталась безупречным лицом без макияжа
Знаменитости
Источник фото: @bloknot_stars

Невеста популярного рэпера Тимати похвасталась новым фото. На снимке Валентина Иванова показала свое лицо без макияжа или фильтров. Фотографию девушка опубликовала в своей социальной сети. 

В новом кадре Валентина позирует в ванной комнате. Она распустила волосы. 

Она в последнее время крайне редко использует тональный крем

Как отметила сама Иванова, она в последнее время крайне редко использует тональный крем. 

«Иногда я пользуюсь консилером. Однако только в том случае, если появляются покраснения или прыщики», — написала под опубликованным снимком девушка.

Информационное агентство «Informing»

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