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Мобилизация и смерть родных на Украине: как сейчас живет Александр Маршал

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Мобилизация и смерть родных на Украине: как сейчас живет Александр Маршал
Знаменитости
Источник фото: @amarshal1

Заслуженный артист РФ Александр Маршал перестал проводить сольные концерты, зато он активно участвует в благотворительных и других социальных инициативах. Недавно рок-исполнитель принял участие в развлекательном телешоу «Фантастика. Следующий уровень», где прятался под аватаром Михалыча.

Артист участвует в благотворительности

Маршал регулярно посещает зону спецоперации. Он дает концерты перед бойцами. Его творчество ориентировано преимущественно на военную тематику. Александр пишет песни, посвященные военным событиям в мире. Помимо этого, популярный артист участвует в благотворительности. Он оказывает помощь жителям Донбасса, а также участникам спецоперации. Не так давно музыкант приобрел автобус для перевозки вещей для военнослужащих, сообщает News.RU.

Информационное агентство «Informing»

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