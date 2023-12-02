Мобилизация и смерть родных на Украине: как сейчас живет Александр Маршал

Заслуженный артист РФ Александр Маршал перестал проводить сольные концерты, зато он активно участвует в благотворительных и других социальных инициативах. Недавно рок-исполнитель принял участие в развлекательном телешоу «Фантастика. Следующий уровень», где прятался под аватаром Михалыча.

Артист участвует в благотворительности

Маршал регулярно посещает зону спецоперации. Он дает концерты перед бойцами. Его творчество ориентировано преимущественно на военную тематику. Александр пишет песни, посвященные военным событиям в мире. Помимо этого, популярный артист участвует в благотворительности. Он оказывает помощь жителям Донбасса, а также участникам спецоперации. Не так давно музыкант приобрел автобус для перевозки вещей для военнослужащих, сообщает News.RU.