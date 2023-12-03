Танец инспектора ДПС из Красноярска с «китайцем» взорвал Сеть

Инспекторы ДПС из Красноярска представили креативный видеоролик, в котором продемонстрировали новые служебные авто. Озвучка была взята из французского фильма «1+1».

В ролике полицейских сотрудник демонстрирует новый внедорожник

В оригинальной сцене герой включает музыку на одном из мероприятий, а затем начинает танцевать, игнорируя просьбы своего начальства. В ролике полицейских сотрудник демонстрирует новый внедорожник, похожий очень на Haval, подчеркивая его особенности.

Видео за несколько дней взорвало Сеть, получив более 20 тыс. просмотров в телеграм-канале автоинспекции по Красноярскому краю.