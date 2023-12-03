Студент УрФУ рассказал, почему не принял извинения от своих обидчиков

По данным E1.RU, суд над Валерием Волковым, стрелявшим в студента из травматического пистолета, прошел 3 декабря 2023 года. Обвиняемого отправили под арест. Его подельник Бекзод Камилов также вскоре может попасть в СИЗО.

Просьбы обвиняемых о прощении направлены исключительно на защиту своих интересов

В зале суда один из обвиняемых попросил прощения у пострадавшего, но сам студент УрФУ очень сильно сомневается в искренности извинений, поскольку обвиняемые предпринимали такие шаги в разные моменты времени и, по мнению парня, извинения звучали неискренне. Пострадавший и его адвокат подчеркивают, что такие шаги обвиняемых направлены исключительно на защиту своих интересов, поэтому могут быть попыткой смягчить наказание.