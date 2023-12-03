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Студент УрФУ Балакин рассказал о суде над стрелком и показал простреленную щеку

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Студент УрФУ Балакин рассказал о суде над стрелком и показал простреленную щеку
В России
Фото: @YuliiaKa / freepik.com

Студент УрФУ, которого ранили выстрелом в щеку, высказал удовлетворение от решения суда. Валерия Волкова, стрелявшего из травматического пистолета в парня, отправили под арест до 29 января.

Преступники, которые используют оружие против других людей, должны обязательно находиться под стражей 

Игорь Балакин считает, что подобные преступники, у которых есть в руках оружие и которые его используют против других людей, должны обязательно находиться под стражей. Также пострадавший выразил благодарность следователям, прокурору, адвокату. 

Несмотря на произошедший инцидент, студент неплохо себя чувствует. Врачи провели ему качественную операцию, и след от пули на щеке уже не выглядит таким страшным.

Информационное агентство «Informing»

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