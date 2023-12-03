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Полицейские и медики нагрянули в дымящуюся квартиру занимающегося сексом тюменца

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Полицейские и медики нагрянули в дымящуюся квартиру занимающегося сексом тюменца
В России
Фото: @brgfx / freepik.com

В одной из тюменских квартир произошло ЧП, когда бдительные соседи почувствовали запах гари и вызвали полицию с медиками.

Он уронил окурок на матрас 

По прибытии правоохранителей оказалось, что хозяин квартиры, вернувшийся из тюрьмы, решил не тянуть время, а устроить свидание с девушкой. Однако в процессе полового акта ему захотелось покурить. Между тем, он уронил окурок на матрас, вызвав дымящий процесс. 

В результате вызова соседей и прибытия служителей закона мужчина и его спутница оказались под вниманием полиции. Удивительно, как сам тюменец не заметил дыма, просочившегося на лестничную площадку и обеспокоившего соседей, поэтому ничего не предпринял для тушения.

Информационное агентство «Informing»

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