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Живущий на Кипре Максим Галкин проводит корпоративы, сохраняя анонимность

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Живущий на Кипре Максим Галкин проводит корпоративы, сохраняя анонимность
Знаменитости
Источник фото: @maxim_galkiin

Максим Галкин* и Алла Пугачёва теперь считают Кипр своим новым домом, несмотря на возможный конфликт между турками и греками за северный Кипр. Это вызывает у супругов опасения из-за стабильности региона, и возможно, в ближайшем будущем они рассмотрят вариант приобретения недвижимости в более стабильном месте. 

Комик готов выступить на корпоративе, сохраняя анонимность

Певица и пародист занялись разнообразной деятельностью, включая рекламу цветов с доставкой, где Галкин задействовал своих детей. Также комик готов выступить на корпоративе, сохраняя анонимность. 

Информация о стоимости его выступления в Турции (она составляет 100 тыс. евро) была раскрыта известным пранкером Соряном, удивившимся новой ценовой политикой артиста-иноагента. 

* Признан иностранным агентом в России

Информационное агентство «Informing»

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