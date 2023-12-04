Живущий на Кипре Максим Галкин проводит корпоративы, сохраняя анонимность

Максим Галкин* и Алла Пугачёва теперь считают Кипр своим новым домом, несмотря на возможный конфликт между турками и греками за северный Кипр. Это вызывает у супругов опасения из-за стабильности региона, и возможно, в ближайшем будущем они рассмотрят вариант приобретения недвижимости в более стабильном месте.

Комик готов выступить на корпоративе, сохраняя анонимность

Певица и пародист занялись разнообразной деятельностью, включая рекламу цветов с доставкой, где Галкин задействовал своих детей. Также комик готов выступить на корпоративе, сохраняя анонимность.

Информация о стоимости его выступления в Турции (она составляет 100 тыс. евро) была раскрыта известным пранкером Соряном, удивившимся новой ценовой политикой артиста-иноагента.

* Признан иностранным агентом в России