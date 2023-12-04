Челябинского депутата лишили полномочий из-за дорогой иномарки

По информации URA.Ru, в результате проверки, проведенной прокуратурой Челябинской области, полномочия депутата совета депутатов Остроленского сельского поселения Нагайбакского района были досрочно прекращены. По представлению прокурора региона, замещающий муниципальную должность на непостоянной основе депутат в минувшем году приобрел дорогое авто, стоимость которого превысила общий доход его семьи за предыдущие 3 года.

Привело к досрочному прекращению полномочий депутата

Несмотря на это, в декларации политик представил уведомление об отсутствии сделок. Прокурором района в совет депутатов Остроленского сельского поселения Нагайбакского муниципального района было внесено представление об устранении данных нарушений законодательства, что привело к досрочному прекращению полномочий депутата.