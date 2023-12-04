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Россиянка сделала пластику за 325 тысяч рублей, но осталась с ужасными шрамами на животе

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Россиянка сделала пластику за 325 тысяч рублей, но осталась с ужасными шрамами на животе
В России
Фото: @wayhomestudio / freepik.com

Москвичка претерпела неудачную пластическую операцию в частной клинике «Медекс», расположенной в Севастополе, за 325 тысяч рублей, после чего столкнулась с некрозом, болезненными ощущениями, появлением ужасных шрамов. 

Женщина, оказавшись в госпитале Минобороны, сообщила о неудачном результате операции. Врачи выразили сомнения в возможности полного восстановления. 

Хирург был уволен

Суд взыскал с клиники 325 тысяч рублей и 160 тысяч рублей за расходы по экспертизе и компенсацию морального ущерба в размере стоимости вмешательства. Хирург, проводивший оперативное вмешательство, был уволен, пишет Лента.ру. Однако основатель клиники планирует оспорить решение суда, указывая на огромный опыт специалиста и намерен проверить еще раз результаты экспертизы.

Информационное агентство «Informing»

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Лента
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