Россиянка сделала пластику за 325 тысяч рублей, но осталась с ужасными шрамами на животе

Москвичка претерпела неудачную пластическую операцию в частной клинике «Медекс», расположенной в Севастополе, за 325 тысяч рублей, после чего столкнулась с некрозом, болезненными ощущениями, появлением ужасных шрамов.

Женщина, оказавшись в госпитале Минобороны, сообщила о неудачном результате операции. Врачи выразили сомнения в возможности полного восстановления.

Хирург был уволен

Суд взыскал с клиники 325 тысяч рублей и 160 тысяч рублей за расходы по экспертизе и компенсацию морального ущерба в размере стоимости вмешательства. Хирург, проводивший оперативное вмешательство, был уволен, пишет Лента.ру. Однако основатель клиники планирует оспорить решение суда, указывая на огромный опыт специалиста и намерен проверить еще раз результаты экспертизы.