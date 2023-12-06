«Она не Алла Борисовна»: продюсер Рудченко раскрыл главную цель приезда Орбакайте

Павел Рудченко, известный продюсер, высказал мнение о том, что возвращение Кристины Орбакайте в Россию будет сопровождаться выступлениями на новогодних корпоративах. По его словам, как коммерческий артист, она может воспользоваться возможностью увеличить свой заработок.

Дочь Примадонны долгое время проживала в США, поэтому ее возвращение в РФ стало неожиданным для многих. Рудченко подчеркнул, что, будучи дочерью Аллы Пугачевой, Кристина имеет свою индивидуальность.

Спрос на Орбакайте сохраняется

По мнению музыкального критика, ей не имеет смысла скрываться, и, учитывая отсутствие официальных заявлений от артистки, ее присутствие на новогодних мероприятиях будет востребованным. Критик добавил, что спрос на Орбакайте со стороны заказчиков сохраняется, поэтому в этом году ей будет очень выгодно воспользоваться новыми коммерческими предложениями, пишет News.ru.