Прямо в печень: Иван Охлобыстин в потасовке избил Олега Янковского

Иван Охлобыстин признался, что случайно избил Олега Янковского. Этот инцидент произошел во время съемок кинофильма «Царь».

Охлобыстин случайно попал Янковскому в печень

По данным издания Газета.ру, Охлобыстин должен был пробежать мимо Янковского и пнуть его. Однако из-за черных мешков с песком, уложенных вокруг актера с целью создать иллюзию избиения толпой, Иван случайно попал ему в печень. Янковский закричал и начал ругаться, но после извинений они помирились.

Несколько дней спустя произошел еще один инцидент, когда Охлобыстин потерял равновесие, протащив Янковского по камням.

Эти недоразумения не помешали артистам поддерживать между собой уважительные отношения.