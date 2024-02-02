Заведующая садиком № 107 на Эльмаше в Екатеринбурге назвала главные ошибки родителей

По информации e1.ru, один из выдающихся педагогов города Екатеринбурга обратилась к родителям детей, посещающих детские сады. В своем послании Татьяна Мантурова, заведующая детским садом № 107 на Эльмаше, указывает на ошибки, которые совершают родители, когда их дети начинают посещать садик.

Призывает к взаимодействию с педагогами

Заведующая дает ценные советы, обращая внимание на важность сотрудничества между педагогами и родителями. Она подчеркивает, что прежде всего родители несут основную ответственность за воспитание здорового ребенка и призывает к взаимодействию с педагогами для создания благоприятных условий для развития детей.

Мантурова обращает внимание на такие аспекты, как правильное питание детей, формирование навыков самообслуживания, своевременное предоставление информации о здоровье ребенка. Женщина подчеркивает, что весьма важно поддерживать позитивное отношение к учителям и воспитателям. Мантурова уверена, что только сотрудничество и взаимопонимание могут сделать воспитательный процесс более эффективным и приятным для всех сторон.