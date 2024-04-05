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С завтрашнего дня – полный запрет: всех, кто снимает деньги с банковской карты, ждет сюрприз

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С завтрашнего дня – полный запрет: всех, кто снимает деньги с банковской карты, ждет сюрприз
В России
Автор фото: Кагаев Дмитрий

Эксперты рады сообщить о последних изменениях в процедуре снятия наличных с банковских карт. Теперь вам больше не нужно беспокоиться о комиссиях! Специалист в области финансов Валерий Попов поделился своими мыслями по этому поводу. 

Теперь вместо использования банкоматов у россиян есть альтернативный способ получения наличных – просто совершайте покупки в магазинах, аптеках или на кассах АЗС! По словам эксперта, данные Банка России свидетельствуют о росте безналичных платежей и снижении количества банкоматов из-за увеличения затрат на их обслуживание. 

Важно совершить покупку на любую сумму

Но несмотря на это, спрос на наличные деньги остается, и новый метод снятия через кассы торговых организаций становится все более популярным. На примере Урала видно, что количество магазинов, предоставляющих такую услугу, выросло в 2,6 раза! Однако помните, что для использования этого метода важно совершить покупку на любую сумму. Некоторые банки могут взимать дополнительную плату за это. 

Отменяет комиссии

Сбербанк уже с завтрашнего дня полностью отменяет комиссии за получение наличных через магазины. Лимит снятия составляет до 20 тысяч рублей в сутки и до 30 тысяч рублей в месяц для сбербанковских карт. Так что не упустите возможность – новые условия вступают в силу уже завтра, пишет ngnovoros.ru.

Информационное агентство «Informing»

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