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Стали известны номера тех, кто выиграл квартиры в проведенной викторине «Опорный край»

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Стали известны номера тех, кто выиграл квартиры в проведенной викторине «Опорный край»
В России
Фото: @freepik / freepik.com

В викторине «Опорный край» объявили номера счастливчиков, которые выиграли квартиры. Всего разыгрывалось 45 однокомнатных квартир и студий в новостройках Екатеринбурга и Верхней Пышмы общей площадью от 22 до 39 квадратных метров. Победители будут обязаны уплатить налог в размере не менее 550 тыс. рублей через год. 

Ниже перечислены номера победителей

4006265 3097377 3145482 2589969 2604075 3542097 2700378 1820077 4545509 3620821 3155212 2801990 4571883 4019804 2192722 2848640 2775719 4383013 1959839 1488608 1734410 1557710 2364675 1567277 3156308 1887851 4112446 4616612 2861234 4308747 3492486 3372976 4598219 2825461 3030589 3776982 1471367 3940237 4328006 3949127 2689745 3823159 3586717 3680060 4107037

Информационное агентство «Informing»

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