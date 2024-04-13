Полная отмена: Роструд изменил расписание майских выходных — теперь все будет иначе

В эту весну россияне столкнутся с изменениями в своем рабочем расписании, затрагивающими всех жителей страны. В апреле ожидается шестидневная рабочая неделя с 22 по 27 число, включая субботу, 27 апреля, которая будет сокращенным днем перед Первомаем.

Следующие выходные, с 28 апреля по 1 мая, продлятся на четыре дня. Вторая часть «майских каникул» пройдет с 9 по 12 число, с учетом Дня Победы, который выпадает на четверг.

Среда, 8 мая, будет коротким рабочим днем. Об этом сообщает портал ngnovoros.ru.