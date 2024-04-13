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Полная отмена: Роструд изменил расписание майских выходных — теперь все будет иначе

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Полная отмена: Роструд изменил расписание майских выходных — теперь все будет иначе
В России
Фото: @tigerlily713 / pixabay.com

В эту весну россияне столкнутся с изменениями в своем рабочем расписании, затрагивающими всех жителей страны. В апреле ожидается шестидневная рабочая неделя с 22 по 27 число, включая субботу, 27 апреля, которая будет сокращенным днем перед Первомаем.

Следующие выходные, с 28 апреля по 1 мая, продлятся на четыре дня. Вторая часть «майских каникул» пройдет с 9 по 12 число, с учетом Дня Победы, который выпадает на четверг. 

Среда, 8 мая, будет коротким рабочим днем. Об этом сообщает портал ngnovoros.ru.

Информационное агентство «Informing»

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