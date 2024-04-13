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Подписан указ: пенсионный возраст в России сократят на 5 лет

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Подписан указ: пенсионный возраст в России сократят на 5 лет
В России
Фото: @lookstudio / freepik.com

В 2024 году некоторые граждане России смогут выйти на заслуженный пенсионный отдых раньше. Женщины, родившиеся в 1966 году и достигшие 58 лет, а также мужчины, родившиеся в 1961 году и достигшие 63 лет, получат такую возможность.

Что необходимо для получения пенсии

Для получения пенсии необходимо иметь трудовой стаж не менее 15 лет и накопить 28,2 пенсионных балла. Те, кто хочет выйти на пенсию раньше, могут сделать это в 60 и 55 лет, имея соответственно трудовой стаж в 42 и 37 лет. Также, те, кто были уволены до пенсионного возраста, могут перейти в категорию пенсионеров и начать получать пенсионные выплаты, пишет ngnovoros.ru.

Информационное агентство «Informing»

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