Дали время до середины апреля: владельцам карты «Мир» подготовили неприятный сюрприз

Финансовый консультант Валерий Попов поделился важной информацией для владельцев карт национальной платежной системы «Мир».

Соглашение между оператором карт «Мир» и Континентальной хоккейной лигой скоро завершиться

Один из ключевых моментов — завершение соглашения между оператором карт «Мир» и Континентальной хоккейной лигой. С 29 апреля владельцы карт смогут получить возмещение 10% от суммы каждой второй покупки билетов на хоккейные матчи, привязав банковскую карту к программе лояльности.

Также до 19 апреля действует социальная программа на маркетплейсе Сбера «Мегамаркет», предоставляющая скидку в 1500 рублей на заказ от 4000 рублей при использовании промокода, полученного до этой даты и активированного до конца месяца, пишет ngnovoros.ru.