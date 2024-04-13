Всего одно условие: пенсионеров, которые получают пенсию на банковскую карту, ждет приятный подарок

Пенсионеры по всей стране должны обратить внимание на важное изменение, связанное с хранением пенсии на банковской карте. Эксперт по пенсионным вопросам Сергей Власов сообщил, что банки внедряют новые условия в соответствии с последним указом. Многие пенсионеры, использующие банковские карты для хранения средств, скоро столкнутся с изменениями в начислении процентов на остаток средств на счету.

Будет происходить начисление определенного процента на минимальный остаток на карте на конец каждого дня

Новые правила предусматривают начисление определенного процента на минимальный остаток на конец каждого дня, который будет выплачиваться в начале следующего расчетного периода. Банки также повышают ставки по накопительным счетам для пенсионеров, что позволит им увеличить свои доходы. Например, Газпромбанк, ВТБ и Альфа-банк предлагают выгодные условия для размещения средств.

Эти изменения направлены на то, чтобы сделать финансовые инструменты более привлекательными и доступными для пенсионеров, обеспечивая им большую гибкость в управлении средствами, пишет ngnovoros.ru.