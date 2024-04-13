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Указ подписан: пенсионеров, которым от 60 до 80 лет, ждет неожиданное изменение с 14 апреля

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Указ подписан: пенсионеров, которым от 60 до 80 лет, ждет неожиданное изменение с 14 апреля
В России
Фото: @Drazen Zigic / freepik.com

Пожилым гражданам от 60 до 80 лет объявлено о важном изменении, касающемся их качества жизни. В ближайшем будущем для этой возрастной группы будет запущена новая программа, охватывающая больше регионов, с обещанием заметного улучшения их обстоятельств, пишет ngnovoros.ru, ссылаясь на слова пенсионного эксперта Анастасии Киреевой.

Ожидается открытие центров, представляющих собой места для досуга

По ее словам, пожилые люди могут ожидать неожиданных изменений благодаря появлению новых центров общения для старшего поколения. Эти центры, в основном представляющие собой места для досуга, предлагают богатую программу: от чтения книг и работы на компьютерах до участия в обучающих курсах либо просмотра фильмов. С 20 марта уже ожидается расширение географии проекта, с открытием новых центров по всей стране, адаптированных для пенсионеров в возрасте от 60 до 80 лет. 

Эти мероприятия будут доступны бесплатно и направлены на улучшение качества жизни пожилых людей.

Информационное агентство «Informing»

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