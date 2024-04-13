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Пенсии решено повысить всем до 30%: как работающим, так и неработающим

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Пенсии решено повысить всем до 30%: как работающим, так и неработающим
В России
Автор фото: Дмитрий Кагаев

Пенсионеры в России могут увеличить свою пенсию, применяя стратегию отсрочки выхода на пенсию. 

За каждый год отсрочки от выхода на пенсию начисляются премиальные коэффициенты

За каждый год отсрочки начисляются премиальные коэффициенты, которые увеличивают фиксированную выплату и сумму пенсионных баллов. Это означает, что чем дольше человек откладывает выход на пенсию, тем больше будет прибавка к его пенсии. За год отсрочки фиксированная выплата увеличится на 5,6%, за два - на 12%, а за четыре - на целых 27%. 

Даже работающие пенсионеры смогут воспользоваться этой возможностью, если временно откажутся от выплаты пенсии и устроятся на высокооплачиваемую работу. 

Эксперты рекомендуют рассмотреть данный вариант, чтобы обеспечить себе более комфортную старость, пишет ngnovoros.ru.

Информационное агентство «Informing»

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