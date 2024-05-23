Певица Валерия поделилась мнением про откровенные фотографии своей невестки

Певица Валерия выступила в защиту своей невестки Лианы, которая подверглась жесткой критике за откровенные фотоснимки в социальных сетях. В интервью с порталом StarHit она отметила, что Лиана, как молодая и красивая девушка, имеет полное право делиться фото, которые ей нравятся, а не обращать внимание на необоснованные нападки.

Гордится развитием внучки

Упомянула артистка, что реже видится с внучкой Селин от сына Арсения Шульгина из-за активного расписания девочки. Малышка изучает английский и китайский языки, занимается шахматами. Несмотря на это, Валерия очень гордится развитием внучки и надеется, что в будущем она станет бабушкой еще не раз, поскольку считает, что чем больше детей в семье, тем лучше.