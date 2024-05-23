Продюсер Сергей Лавров: Алла Пугачева и София Ротару конфликтовали из-за гонораров

Продюсер Сергей Лавров в интервью «Комсомольской правде» рассказал о конфликте между Аллой Пугачевой и Софией Ротару, связанном с гонорарами.

По словам критика, Ротару часто платили меньше, чем Пугачевой. Узнав о предстоящем участии Примадонны в концерте, София Михайловна сразу же удваивала свой гонорар. Например, за участие в музыкальном фестивале в Азербайджане Примадонна получила 500 000 долларов, тогда как Ротару перечислили вдвое меньше. Этот факт ее сильно расстроил и разозлил.

Источник фото: @sofiarotaru.official

Заменил Пугачеву на Ротару

Кроме того, Пугачевой предоставили частный самолет, а Ротару — нет, из-за чего певица потребовала такой же транспорт на обратную дорогу. Конфликты между звездами возникали не только из-за гонораров. Первый супруг Аллы Борисовны Александр Стефанович, заменил ее на Ротару в кинофильме «Душа» после ссоры. Это сильно повлияло на отношения пары, вскоре они развелись.