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Цискаридзе признался в любви Пугачевой: «Не могу жить без нее»

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Цискаридзе признался в любви Пугачевой: «Не могу жить без нее»
Знаменитости
Источник фото: @tsiskaridzenikolay

Несмотря на переезд Аллы Пугачевой в Израиль, Николай Цискаридзе, ее коллега и друг, продолжает общаться с ней и выражает восхищение ее творчеством. Как признает артист, он не знает хорошо Примадонну, но считает ее важной частью своей жизни.

Цискаридзе при этом не осуждает решение Аллы Борисовны покинуть Россию, подчеркивая, что для него важнее их дружба. Николай также выразил свое восхищение Майей Плисецкой, называя ее эталоном гармонии и красоты.

Пугачева, напомним, уехала из России с мужем Максимом Галкиным* в начале 2022 года, сразу же после начала СВО на Украине и высказывала несколько негативных заявлений о властях РФ и ее жителях.

*Признан иностранным агентом по решению Минюста РФ

Информационное агентство «Informing»

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