Врач Шипулина: Жителям России угрожают клещи-мутанты из Европы

Врач клинической лабораторной диагностики Ольга Шипулина предупредила всех россиян об угрозе клещей-мутантов, которые могут мигрировать в РФ из Европы. Это происходит из-за климатических изменений и перелетных птиц. Среди самых опасных клещей эксперт выделила иксодовых, аргасовых и гамазовых. При этом ареал иксодовых в России расширяется.

Взрослые особи опасны для человека

Особую опасность, как говорит врач, представляют агрессивные клещи рода Hyalomma lusitanicum, мигрировавшие из Африки и Юго-Восточной Азии. Эти клещи намного активнее и крупнее лесных и таежных собратьев. Кроме того, они обладают высокой невосприимчивостью к химическим препаратам. Взрослые особи опасны для человека. Они могут переносить вирусные и бактериальные инфекции, включая Конго-крымскую геморрагическую лихорадку или сибирский клещевой тиф.