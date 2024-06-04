Наташа Королёва поскандалила с Лерой Кудрявцевой на съемках шоу «ВИА Суперстар»

На программе «ВИА Суперстар» разгорелся конфликт между Наташей Королёвой и Лерой Кудрявцевой. Этот инцидент произошел в ходе оценки выступления коллектива «Божья коровка».

Наташа Королёва высоко оценила выступление коллектива «Божья коровка»

Певица довольно высоко оценила этот номер. Королева назвала выступление модным, классным, современным, стильным.

Кудрявцева в ответ высказала недовольство. Лера заявила, что не хочет «облизывать» участников и врать им. В ответ на это Наташа, сняв насадку со своего микрофона, бросила ее в коллегу.

Конфликт стал настоящим шоком для зрителей. Видео инцидента распространилось в Сети.