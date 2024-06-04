Журналисты назвали четыре песни, которые все пели на летних дискотеках в 90-х

Sevastopolmedia.ru напомнил о 4-х песнях, которые пела вся страна на дискотеках в 90-х. Молодежь любила тогда проводить время на дискотеках.

Песня Иванушек International «Тополиный пух» стала главным хитом лета 1998 года

Так, успехом пользовалась композиция Алисы Мон «Алмаз». Появилась она впервые на танцполах в 1997 году. Еще один хит - «Мужичек с гармошкой». Его исполняла Наташа Королева. Пользовался огромной популярностью сингл Ирины Салтыковой «Серые глаза», который стал абсолютным хитом 1995 года. В топ попала также песня Иванушек International под названием «Тополиный пух». Она и стала главным хитом лета 1998 года.