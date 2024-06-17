Успенская жестко раскритиковала певицу Жасмин в шоу «Три аккорда»

Жасмин в финале телевизионного музыкального шоу «Три аккорда» исполнила хит Аллы Пугачевой под названием «Не делайте мне больно, господа». Однако после выступления она получила серьезную критику от звездного жюри.

Портал StarHit передает, что Любовь Успенская сочла выступление скучным, отметив:

«Ты знаешь, с тобой не скучно. Каждый раз удивляешь потрясающими выступлениями. Спасибо за этот прекрасный сезон, но сегодня твое не самое лучшее выступление, честно. Но это было так красиво, ты такая величественная».

Александр Розенбаум в свой черед заявил, что композиция не подошла Жасмин, хотя она исполнила ее очень технично. Ирина Апексимова с Михаилом Шуфутинским похвалили Жасмин за многогранность таланта.

В итоге артистка заняла четвертое место в проекте, уступив победу украинской певице Таисии Повалий.