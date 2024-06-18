МК: Спектакль с Чулпан Хаматовой отменили в театре в Латвии

Известная актриса Чулпан Хаматова два года проживает в Латвии. Переехав из России за границу, артистка столкнулась с трудностями в профессиональной сфере, ведь за рубежом знаменитости из РФ часто оказываются невостребованными. Несмотря на это, ей удалось попасть в труппу Нового Рижского театра. А недавно стало известно о том, что Хаматова осталась без работы.

В театре ввели мораторий на спектакли на русском языке. В результате постановка Дмитрия Крымова «Записки сумасшедшего», в которой она сыграла вместе с Максимом Сухановым, была отменена. Помимо того, отменили гастроли на русском языке.

Чулпан не комментирует случившееся. Ей не удается обрести стабильность в Латвии. Местные жители не принимают ее в свой круг. Также актриса пока что так и не выучила латышский язык, а это существенно осложняет ее адаптацию.