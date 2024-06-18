Вдова юмориста Пономаренко осталась без жилья из-за долгов

Вдова Александра Пономаренко сейчас находится в трудном финансовом положении после продажи совместной квартиры для погашения долгов. В эфире программы «Звезды сошлись на НТВ» Анна поделилась деталями, отметив, что теперь она живет в съемном жилье на берегу моря.

Финансовая ситуация непростая

Часть денежных средств от продажи квартиры, по словам женщины, у неё еще остается, но она признается, что финансовая ситуация очень непростая, учитывая текущие расходы.

Вдова юмориста выразила понимание необходимости правильного распоряжения денег, чтобы обеспечить детям и себе крышу над головой. Она отметила, что не имеет права на ошибку, поскольку возложена ответственность за семью. Александр Пономаренко скончался в декабре 2022 года. Он умер от онкологического заболевания. С тех пор Анна старается справиться самостоятельно с финансовыми трудностями.