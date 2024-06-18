Известный актер из «Форсажа» сообщил, что болеет смертельным видом рака

Актер Дон Омар, известный общественности своей ролью и саундтреками в кинофильмах «Форсаж», поделился новостью о своем диагнозе. Оказывается, он борется со смертельным видом рака.

По информации издания NBC News, артист опубликовал фото, на котором был виден красный больничный браслет, подтверждающий нахождение в больнице. Омар при этом выразил надежду на скорое выздоровление.

Источник фото: @donomar

Верит в победу над недугом

Также он подчеркнул свою веру в то, что добрые мечты обязательно рано или поздно сбываются. Артист заверил своих поклонников, что несмотря на текущую ситуацию, верит в победу над онкологическим недугом.

В карьере актера, которому исполнилось 46 лет, значится 8 выпущенных альбомов, а также несколько знаменитых ролей в ленте «Форсаж».