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Бородина порекомендовала Бузовой не изображать из себя «бедную овечку» на фоне ссоры с Басковым

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Бородина порекомендовала Бузовой не изображать из себя «бедную овечку» на фоне ссоры с Басковым
Знаменитости
Источник фото: @____borodylia____

Телеведущая Ксения Бородина решила вставить и свои «пять копеек» - озвучить свое мнение касательно конфликта между Ольгой Бузовой и Николаем Басковым.

Вопреки ожиданиям поклонников, она не встала на защиту своей коллеги по проекту «Дом-2». Более того, она призвала исполнительницу песни «Мало половин» не изображать из себя «бедную овечку».

Бородина сделала отсылку к Анастасии Ивлеевой

В своей подводке Бородина сделала отсылку к Анастасии Ивлеевой, которую Бузова за устроенную «голую» вечеринку в декабре назвала кринжатиной года.

«Если ты делаешь это, когда и так вся страна против этого человека - это сродни, как бить лежачего. В таком случае будь готова и сама получать удары. И не надо после этого изображать из себя бедную овечку, потому что у самой острый язычок. Ну тогда зачем лить манипулятивные слезы. Отвечай ударами или игнорируй», - высказалась Бородина.

Стоит напомнить, что Николай Басков прошелся по Ольге Бузовой на «Премии МУЗ-ТВ». Артист заявил, что впервые видит певицу полностью одетой, явно с намеком на ее кожаное боди на концерте в День защиты детей. Возмущенная исполнительница тут же парировала удар, отметив, что иногда людям стоит и промолчать.

Николай Басков, впрочем, вошел в раж и заявил, что она «кричит, как коза», тогда как он может петь даже без микрофона.

Информационное агентство «Informing»

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