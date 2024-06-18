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72-летний Александр Розенбаум поразил светскую публику стильным образом

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72-летний Александр Розенбаум поразил светскую публику стильным образом
Знаменитости
Источник фото: @rozenbaum.ru

72-летний Александр Розенбаум уже давно не выходит в свет и предпочитает вести закрытый образ жизни. Однако золотую свадьбу Владимира Винокура и Тамары Перваковой-Винокур он не мог проигнорировать. Народный артист России появился на торжестве и попал в поле зрения камер. Кадрами с вечеринки в сети поделилась дочь Винокуров Анастасия, солистка балета Большого театра.

Розенбаум ошеломил присутствующих своим стильным видом

Владимир и Тамара прожили в браке 50 лет. В честь золотой свадьбы они закатили грандиозный праздник, на который пригласили родных, близких и друзей. Естественно, подавляющее большинство присутствующих - люди знаменитые. Так, на празднике можно было видеть друга Винокура певца Льва Лещенко. Он пришел вместе со своей второй половиной - женой Ириной. В числе приглашенных были Наталья Королева и Тарзан, их сын Архип с девушкой Анной. Александр Розенбаум ошеломил присутствующих своим стильным видом. На торжестве он появился в костюме молочного цвета, белоснежной рубашке и солнцезащитных очках. Выглядел певец моложе своего возраста.

Похоже, он в прекрасной форме. На празднике артист порадовал друзей исполнением песни «Глухари».

Поклонники похвалили Розенбаума, назвав его стильным и импозантным мужчиной. А вот Лев Лещенко, по их мнению, за последние пару лет сильно сдал.

В минувшем году, напомним, Розенбаум попал в больницу, где ему провели экстренную операцию на ноге из-за выявленного в одном из сосудов тромба.

Информационное агентство «Informing»

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