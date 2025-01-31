Estado de Minas: биолог объяснила природу возникновения дождя из пауков в Бразилии

В городе Сан-Томе-дас-Летрас на юге штата Минас-Жерайс в Бразилии прошел необычный «дождь» - из паутины и пауков. Необычное явление экоактивистка Бруна Наоми сняла на видео - его публикует издание Estado de Minas.

По ее словам, в кадр попали пауки Parawixia bistriata. Эти животные способны сплести гигантскую паутину, которая может даже пересекать дороги. Однако они не ядовиты и опасности для людей не представляют.

Ролик экоактивистки быстро стал вирусным.

Пользователи Сети шутят, что если бы им довелось увидеть такое скопление пауков, то их бы «хватил Кондратий»

К дискуссии подключилась и биолог Фернанда Раджи. Она объяснила, что «паучьи дожди» - привычное явление для сельской местности Бразилии в период с декабря по март. На улице в это время, как правило, жарко и влажно. Такая погода - идеальна для размножения пауков. В «сезон любви» такие паутины могут объединять до 500 животных.

«Пауки пытаются зарекомендовать себя в паутине, кормят самок, которые размножаются, и молодняк, используя насекомых, угодивших в ловушку. Это один из немногих видов, у которых проявляются социальные привычки и которые способны объединяться в большие сети для питания и защиты», — резюмировала биолог.