«Он жутко неуравновешенный, она многое терпит»: друзья убеждают Хейли Бибер развестись с Джастином Бибером

Модель Хейли Бибер (в девичестве - Болдуин, - Авт.) уже много лет рядом со своим супругом - певцом Джастином Бибером. У мужчины врачи выявили болезнь Лайма и синдром Рамзи Ханта. Они прогрессируют и сказываются на его психическом здоровье и поведении. Из-за этого друзья и приятели начали советовать 28-летней звезде развестись с мужем, пишет Daily Mail со ссылкой на информацию своих инсайдеров.

Недавно Джастин сменил имидж и вышел в свет с бритой головой

Но поклонников поразили не столько изменения во внешности, сколько странности в его поведении, в том числе и проявления агрессии.

Источники издания подтверждают, что психическое здоровье исполнителя оставляет желать лучшего. Певец стал бояться находиться рядом с посторонними людьми. Более того, бывает, что он обижает своего самого близкого человека - супругу Хейли.

«Поведение Джастина порой неприемлемо. Он жутко неуравновешенный, она многое терпит», — поведал инсайдер.

Хейли Бибер искренне надеялась на то, что появление ребенка заставит мужа измениться. Чуда не произошло. В августе минувшего года на свет появился первенец супругов. Однако напряжение в отношениях не спало, а лишь увеличивается. Из-за этого близкие модели начали настоятельно советовать ей развестись с Джастином.