«Хотелось, чтобы не плакали, а улыбкой и вкусной едой вспоминали меня»: Юлия Ковальчук высказалась о своих похоронах

Певица Юлия Ковальчук рассказала о том, какими она видит собственные похороны. О траурной церемонии бывшая солистка группы «Блестящие» рассуждала в интервью проекту «Не Пруст».
По словам исполнительницы, ей не хотелось бы видеть своих родных и близких в слезах и печали
А вот чтобы о ней отзывались как о хорошем человеке, которого им будет не хватать, 42-летняя Ковальчук не против.
А чтобы именно так и было, Ковальчук при жизни пытается все сделать для того, чтобы быть в глазах окружающих хорошим человеком.
Ковальчук добавила, что жить так, когда ты знаешь, что в чем-то перегибаешь и злишь окружающих - это «самое большое проклятие».