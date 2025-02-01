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«Хотелось, чтобы не плакали, а улыбкой и вкусной едой вспоминали меня»: Юлия Ковальчук высказалась о своих похоронах

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«Хотелось, чтобы не плакали, а улыбкой и вкусной едой вспоминали меня»: Юлия Ковальчук высказалась о своих похоронах
В России / Знаменитости
Фото из открытых источников

Певица Юлия Ковальчук рассказала о том, какими она видит собственные похороны. О траурной церемонии бывшая солистка группы «Блестящие» рассуждала в интервью проекту «Не Пруст».

По словам исполнительницы, ей не хотелось бы видеть своих родных и близких в слезах и печали

А вот чтобы о ней отзывались как о хорошем человеке, которого им будет не хватать, 42-летняя Ковальчук не против.

«Мне бы хотелось, чтобы на моих похоронах не плакали, а чтобы все с улыбкой, добром, под хорошую музыку, за вкусной едой вспоминали меня», - высказалась жена Алексея Чумакова.

А чтобы именно так и было, Ковальчук при жизни пытается все сделать для того, чтобы быть в глазах окружающих хорошим человеком.

«Мне хорошо от ощущения того, что я не делаю ничего плохого», — заверила певица.

Ковальчук добавила, что жить так, когда ты знаешь, что в чем-то перегибаешь и злишь окружающих - это «самое большое проклятие».

Текст предоставлен: Информационное агентство «Informing»
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