Shot: Александр Петров продал квартиру в Москве за 57 миллионов рублей, чтобы купить дом для жены

Чтобы купить дом для себя и своей жены Виктории Антоновой, актер Александр Петров продал свою роскошную квартиру в Москве. Ту самую, двухэтажную, в которой проживал вместе со своей бывшей - актрисой Стасей Милославской. Подробности об операциях Петрова с недвижимостью приводит издание Life со ссылкой на Телеграм-канал Shot.

Двухэтажные апартаменты в Басманном районе столицы России актер выставил на продажу около года назад - через несколько месяцев после того, как тайно женился. Петров вначале запросил за квартиру 60,6 миллионов рублей. Однако продать ее Александру удалось за 57 миллионов, подчеркивает источник.

Двухэтажный дом с панорамными окнами супругам обошелся чуть дороже - в 59 миллионов.

Александр Петров и Виктория Антонова стали мужем и женой осенью 2023 года. Сейчас супруги ожидают рождения своего первенца.



