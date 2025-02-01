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Загадка исчезнувшей английской колонии может быть раскрыта учеными спустя несколько веков

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Загадка исчезнувшей английской колонии может быть раскрыта учеными спустя несколько веков
В Мире / Наука и техника
Фото из открытых источников

Тайна исчезнувшей без следа в конце XVI века колонии Роанок будоражит умы ученых почти четыре столетия. Однако загадка этой страницы в истории колонизации Америки вскоре может быть раскрыта.

115 жителей Англии под предводительством Джона Уайта в 1587 году высадилась на остров между Северной Каролиной и Аутер-Бэнкс

Там люди приступили к строительству первого поселения. Уайт через некоторое время отбыл в Англию, чтобы доставить переселенцам провизию и все необходимое. Путешествие на родину и обратно заняло у него три года. Вернувшись, Джон Уайт с удивлением обнаружил, что колония исчезла.

О том, что она существовала, свидетельствовало лишь вырезанное на деревянном столбе слово «КРОАТОН».

Недавно ученые детально изучили составленную Уайтом карту местности и увидели, что один из участков был замазан - судя по всему, намеренно. Регион совпал с местом, где в 2007 году археологом Николасом Луккетти в 2007 году нашел фрагменты английской керамики - это территория современного округа Берти.

В 2012 году на карте была обнаружена загадочная метка. Судя по всему, Уайт так обозначил место, куда переселились первые поселенцы.

Исследования продолжаются. Найдены еще несколько доказательств того, что колония Роанок могла «эмигрировать» с места на место, передает «МК».


Текст предоставлен: Информационное агентство «Informing»
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