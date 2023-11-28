Матч по баскетболу супермодель Ирина Шейк посетила в откровенном наряде

На страничке своей социальной сети известная 37-летняя супермодель Ирина Шейк поделилась откровенными снимками наряда, в котором она пришла на матч по баскетболу.

На снимках модель позирует в коротком белом платье с черным кружевом и глубоким декольте. Дополнила образ Шейк сапожками с высокой голенью и курткой оверсайз.

Источник фото: @irinashayk

Поклонники оценили серию снимков и сразу же стали выражать свое восхищение внешним видом и фигурой модели.

«Шикарная женщина», «Прекрасная Ира», «Королева», «Красотка», — написали они.

Немного ранее Шейк также позировала в откровенном наряде для бренда Zara. На фото она позировала в классическом черном костюме с глубоким декольте и белой жилетке. Стоит отметить, что от бюстгальтера на данной фотосессии модель решила отказаться.