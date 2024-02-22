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ТНТ возвращает Филиппа Киркорова в эфир после «почти голой» вечеринки

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ТНТ возвращает Филиппа Киркорова в эфир после «почти голой» вечеринки
Знаменитости
Источник фото: @official_kirkorov

Певец Филипп Киркоров после перерыва возвращается в эфиры. Он появится на канале ТНТ в музыкальном телешоу «Конфетка», пишет РБК. Этот выпуск, по данным источника, покажут зрителям уже 24 февраля. 

Поп-король выступит в дуэте с другим артистом в рамках музыкальной программы. Кроме того стало известно, что с 18 февраля Филипп Бедросович вернулся в жюри пятого сезона «Маски», которая выходит на НТВ. 

Киркоров является одним из гостей скандальной «голой» вечеринки в клубе Москвы Mutabor. После появления на вечеринке его сцены начали удалять из телеэфиров, включая ремейк ленты «Иван Васильевич меняет профессию» на ТНТ. Однако теперь певец, похоже, постепенно возвращается на ТВ с новыми проектами и в новом облике.

Информационное агентство «Informing»

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