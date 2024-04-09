«Не вздумайте брать». В премиальном корме для животных нашли яд

Россельхознадзор временно ограничил ввоз кормов для животных от компании Farmina Pet Foods из Сербии из-за обнаружения в нем повышенного содержания мышьяка. Эти меры вступили в силу с 31 января.

Временно приостановлен импорт кормов

Ранее сообщалось о присутствии мышьяка в продукции итальянской компании Farmina, что привело к тщательной проверке каждой партии, ввозимой на российский рынок. В результате временно приостановлен импорт кормов Farmina и Farmina Vet Life для собак и кошек из-за задержек въезда фур, перевозящих эти товары.

Эти изменения направлены на защиту потребителей и их домашних животных от потенциальных рисков, связанных с содержанием мышьяка в кормах, пишет ngnovoros.ru.