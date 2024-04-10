Клещи «сматывают удочки»: намажьте этим обувь - ни одно насекомое не подползет

Это простое домашнее средство может помочь не только отпугнуть клещей благодаря их неприязни к запаху, но и будет приятно пахнуть, что позволит вам спокойно наслаждаться природой весь день.

Обладает сильным запахом

Возьмите небольшое количество бальзама «Звёздочка» и нанесите его на ладонь. Этот бальзам обладает сильным запахом, который не нравится клещам. Добавьте порошок ванили или разотрите стручок натуральной ванили и добавьте его к бальзаму на ладони. Тщательно перемешайте крем с порошком ванили.

Нанесите получившуюся смесь на открытые участки тела, такие как руки, ноги и шея, пишет ngnovoros.ru.