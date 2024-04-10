Теперь полностью запрещено: всех, у кого есть дача и автомобиль, ждет новое правило с 10 апреля

Граждане, владеющие как дачей, так и автомобилем, должны быть в курсе новых правил, вступающих в силу с 10 апреля. Теперь определенные действия на загородных участках будут полностью запрещены, и нарушители будут оштрафованы. Специалисты сообщили об изменениях, внесенных в кодекс об административных правонарушениях, предупредив владельцев подобных объектов.

Размер штрафа до 10 тыс. рублей

Запрещены будут определенные действия с автомобилями на дачах, в том числе мытье машин. Особое внимание уделяется владельцам автомобилей, экономящим на обслуживании своих машин. Теперь за мытье машин на дачах будут взиматься крупные штрафы. Запрещено будет мыть машины на территории СНТ и смывать грязь с автомобилей на частных участках. Размер штрафа составит до 10 тыс. рублей в зависимости от степени загрязнения почвы и жалобы соседей.

Размер штрафа будет выше

Мытье авто около водоемов также запрещено, причем размер штрафа будет выше: до тысячи рублей для физических лиц и до 100 тысяч для юридических лиц.

За мытье автомобиля прямо в реке штраф может достигать 300 тыс. рублей для юридических лиц. Эти правила вступили в силу с 10 апреля, пишет ngnovoros.ru.