Посыпьте солью у своего порога и спите спокойно: старая хитрость сейчас актуальна как никогда

Соль не только важный кулинарный ингредиент, но и символический элемент, занимающий особое место в культуре и обрядовых практиках на протяжении истории.

Древний ритуал приветствия гостей с хлебом и солью выражал уважение к пришедшим.

В прошлом соль также использовалась для очищения дома: ее растворяли в воде для мытья полов, что символизировало свежесть и очищение от негатива. Существовал обычай помещать соль под кровать, чтобы оберегать сон от злых духов.

Современные практики, предлагаемые нумерологами, включают использование соли для привлечения положительной энергии. Рассыпая соль у входа, предполагается блокировать негативное и привлекать хорошее. Регулярное обновление соляного барьера считается усиливающим его защитное действие.

По мнению специалистов, соль может использоваться для очистки приобретенных вещей от негатива, прежде чем они принесутся в дом, сообщает ngnovoros.ru.