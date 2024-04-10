Клещи ненавидят этот запах: стоит всего 45 рублей, но защищает в сто раз лучше магазинного аэрозоля

Использование эфирных масел – это весьма эффективный способ защиты от клещей, так как они создают отталкивающий аромат вокруг человека. Эксперименты показали, что эвкалипт, гвоздика, герань, лаванда, мята и чайное дерево эффективно отпугивают клещей.

Масла доступны в аптеках или магазинах по цене около 45 рублей и рекомендуется добавить их в специальную основу, такую как спирт, уксус или глицерин, чтобы усилить и продлить действие.

Эти средства безопасны для кожи человека, но не следует использовать их на шерсти домашних животных, так как кошки и собаки чувствительны к некоторым эфирным маслам.

Для обработки шерсти животного можно использовать раствор на основе водки и ванилина. Смешайте 2 грамма ванилина с 100 миллилитрами водки, настаивайте пять-семь дней и используйте перед выходом на улицу, сообщает ngnovoros.ru.